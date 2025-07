Milano, via Saponaro: 30enne accoltellato al Gratosoglio

Letture: 5.793

Un 30enne di origini marocchine è stato accoltellato in strada tra le case popolari di via Saponaro, al Gratosoglio, nel tardo pomeriggio di domenica 20 luglio. È rimasto cosciente e vigile durante i soccorsi, ma le sue condizioni sono gravi. È stato accompagnato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Milano.

L’aggressione è avvenuta poco prima delle 19.30, ora in cui la centrale operativa del 112 ha ricevuto la richiesta di soccorso. A chiamare è stato un passante che ha visto l’uomo a terra. Sono accorse alcune radiomobili dei carabinieri e i soccorritori della Misericordia di Milano che hanno trovato il 30enne ferito gravemente con un’arma da taglio.

Le condizioni dell’uomo sono critiche, ma non è in pericolo di vita. I soccorritori hanno stabilizzato il ferito sul posto, e poi lo hanno trasportato all’ ospedale Humanitas di Rozzano con massima urgenza. L’ingresso in ospedale è stato registrato intorno alle 20 Il codice del triage in entrata in ospedale era sempre in codice rosso.

Le primissime informazioni raccolte raccontano di un’aggressione improvvisa e fulminea: due coltellate, una al petto e una alla mano, alzata probabilmente nel tentativo di difendersi. Gli aggressori non sono stati identificati, hanno fatto perdere le loro tracce prima dell’arrivo dei carabinieri. Dagli accertamenti risulta che la vittima avesse alcuni precedenti che fanno pensare a un episodio legato ad un regolamento di conti all’interno della malavita residente al Gratosoglio.