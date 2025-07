Milano, Stazione Centrale. Borseggiano turista in ascensore: arrestate 2 donne con decine di precedenti

Letture: 3.536

Hanno rubato il portafoglio a una turista appena arrivata a Milano, l’hanno nascosto in giacca e si sono mescolate tra la folla della stazione Centrale. Ma sono state bloccate dalla Polfer e arrestate in flagranza. È successo venerdì pomeriggio, all’interno dell’ascensore che porta ai binari. Le protagoniste del furto sono due donne, una cittadina croata di 28 anni e una bosniaca di 23, entrambe già note alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio, furti, di vario tipo.

Il furto in ascensore, il diverbio e l’intervento della Polfer

L’allarme è scattato quando gli agenti della Polizia ferroviaria, durante un normale pattugliamento, hanno notato una lite tra quattro donne nei pressi di un ascensore della stazione. Avvicinandosi, hanno scoperto che una turista straniera, appena arrivata in città con la figlia, aveva riconosciuto le due borseggiatrici e stava cercando di farsi restituire il portafoglio, contenente diverse carte di credito.

La refurtiva recuperata vicino ai binari

La donna è stata accompagnata negli uffici della Polfer per sporgere denuncia. Poco dopo, il portafoglio è stato recuperato dagli agenti nelle vicinanze dei binari. La visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza ha confermato la dinamica: la 28enne e la 23enne si erano posizionate davanti alle turiste nell’ascensore, avevano aperto con rapidità la borsa e preso il portafoglio, poi nascosto sotto la giacca.

Decine di precedenti e misure di prevenzione violate

Entrambe le donne avevano numerosi precedenti per furti simili. La croata, 28 anni, era anche destinataria di un foglio di via obbligatorio e di un divieto di ritorno nel Comune di Milano, che ha violato: per questo è stata denunciata anche per la violazione della misura. La 23enne, cittadina bosniaca, era invece sottoposta a detenzione domiciliare con pena differita di un anno: l’atto di sospensione dei domiciliari le è stato notificato direttamente in Stazione Centrale, al posto di polizia.