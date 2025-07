Busto Garolfo, lite in famiglia: 34enne arrestato, feriti due carabinieri

Letture: 5.476

Nelle prime ore della notte di venerdì 19 luglio, in via Randaccio, a Busto Garolfo, nel Legnanese, un è stato chiesto aiuto al 112 per sedare una violenta lite che si stava svolgendo in casa di una famiglia. Secondo quanto emerso, il padre, un uomo italiano di 34 anni, stava picchiando la madre e il figlio di 15 anni si sarebbe messo in mezzo per difenderla. Da quel momento, la situazione è degenerata.

Aggressione ai carabinieri durante l’intervento

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Legnano. Appena entrati nell’abitazione, i militari hanno trovato il 34enne in evidente stato di agitazione. Dopo aver smesso di picchiare il figlio, l’uomo ha aggredito anche loro. Ne è nata una colluttazione violenta, durante la quale due militari sono rimasti feriti. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale e medicati con prognosi di pochi giorni.

L’uomo arrestato in flagranza, indagini in corso

Il 34enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo le prime informazioni raccolte in paese, quella notte il ragazzino sarebbe intervenuto proprio per proteggere la madre, vittima dell’ennesimo episodio di violenza domestica.

I carabinieri stanno ora svolgendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti precedenti all’arrivo della pattuglia, che non rientrano nella flagranza. Sarà compito dei giudici stabilire se siano configurabili anche altri reati, come maltrattamenti in famiglia. Intanto, l’arrestato resterà lontano da casa per un po’.