Trovato il corpo di Francisco Chavez Salinas . Era nel canalone a Santo Stefano Ticino

Questa mattina intorno alle 8 il corpo di Francisco Chavez Salinas è stato trovato nel canalone nel territorio di Santo Stefano Ticino. In questo momento i vigili del fuoco del distacccamento di Legnano lo stanno recuperando. Non ci sono ancora altri particolari. Aggiorneremo l’articolo nelle prossime ore.

ossonaFrancisco Chavez Salinas era scomparso da Ossona tra l sera di martedì e la mattina di mercoledì e i suoi effetti personali erano stati trovati nel primo pomeriggio di mercoledì 17 luglio. I vigili del fuoco lo avevano cercato dappertutto. Alcune persone raccontano di averlo visto e di averci parlato intorno alla 19.30. Pare che avesse detto che andava a lavarsi al canale e poi a mangiare una pizza.

L’orario dell’ultimo avvistamento potrebbe essere giusto dato che è stato riferito da più persone, ma in questi giorni si sono rincorse talmente tante storie inventate di sana pianta che è difficile ora distinguere la verità.

