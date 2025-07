Garbagnate milanese. Si tuffa Villoresi e annega: morto a 18 anni

Letture: 5.599

Un bagno nel Canale Villoresi si è trasformato in tragedia per un ragazzo di appena 18 anni. È successo venerdì sera a Garbagnate Milanese, intorno alle 20 , lungo la SP119. Il giovane, italiano ma di origini marocchine, si era tuffato insieme a tre amici minorenni, ma non è più riemerso.

L’allarme dato dagli amici, poi la disperata corsa dei soccorsi

Il gruppo si trovava sulla riva per trascorrere qualche ora insieme, quando i ragazzi hanno deciso di entrare in acqua. Un tuffo come tanti, ma qualcosa è andato storto. Il diciottenne è finito sott’acqua e non è più tornato a galla. Gli amici, spaventati, sono tornati a riva e hanno lanciato subito l’allarme.

Ritrovato in arresto cardiocircolatorio: manovre rianimatorie fino all’ospedale

Nel giro di pochi minuti la zona è stata raggiunta da tre mezzi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza: un’ambulanza della Croce Viola di Cesate, un’automedica e l’elisoccorso partito da Como, che però non ha trasportato pazienti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano con le squadre fluviali e i sommozzatori, i carabinieri della Compagnia di Rho e la polizia locale di Garbagnate.

Il corpo del giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo una lunga e complessa operazione di ricerca. Il ragazzo era privo di sensi, ma ancora in codice rosso. I sanitari hanno provato in ogni modo a far ripartire il suo cuore, anche durante il trasferimento all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivato alle 21:20. Purtroppo, ogni tentativo è risultato vano. I medici ne hanno dichiarato il decesso al momento dell’arrivo in pronto soccorso.

Genitori in Marocco, amici sotto choc

Secondo quanto riferito dai compagni presenti, i genitori del diciottenne si troverebbero attualmente in Marocco. Gli amici, tutti più giovani, erano visibilmente sotto choc e saranno ascoltati dagli investigatori per ricostruire con esattezza l’accaduto.

Si tratta dell’ennesima vittima dell’estate nelle acque del Villoresi, troppo spesso frequentate per fare il bagno nonostante la pericolosità del corso d’acqua. Una tragedia che riaccende l’attenzione sulla sicurezza in questi tratti e sull’accesso incontrollato da parte di gruppi di adolescenti.