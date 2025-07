Francisco Chavez Salinas. Chi lo ha visto?

Letture: 64

Non ci sono più notizie di Francisco Chavez Salinas dalla nottedi martedí 15 luglio, quando è stato visto allontanarsi da Ossona in bicicletta, in direzione della pista ciclabile Ossona – Santo Stefano – Marcallo con Casone. Se doveste vederlo o incontrarlo per strada chiamate subito il 112.

Aveva passato al serata allo small pub. La mattina seguente i podisti che frequentano la pista hanno visto la bicicletta, ma non hanno controllato se Francisco dormiva fra l’erba. Lo lasciavano dormire tranquillo. Verso le 15 i giardinieri con cui avrebbe dovuto vedersi al mattino, alle 7, per iniziare il nuovo lavoro sono andati a cercarlo e hanno trovato, sul lato del canale, la bicicletta i suoi effetti personali, fra cui il passaporto, il telefono cellulare le borse con il cambio dei vestiti e le scarpe. Hanno quindi chiamato il 112.

Svuotato il canale secondario Villoresi

Dopo le ricerche effettuate ieri pomeriggio che non hanno dato nessun risultato, questa mattina i canali di Irrigazione sono stati svuotati e diverse squadre di Vigili del fuoco li hanno setacciati alla ricerca di un corpo che non è, a momento in cui scriviamo, ancora stato trovato. Speriamo non ci sia, ma Francisco rimane un disperso. Potrebbe anche essere riuscito ad uscire dall’acqua ed essersi perso. È senza scarpe, potrebbe in stato confusionale o essersi addormentato in un campo della zona agricola della rete di canali a valle di Ossona. Oppure potrebbe aver raggiunto una strada ed essersi messo a camminare.

