Ossona, allagata la pista ciclabile e il sottopasso della Tav. Preoccupazioni per Francisco

A Ossona, lungo la pista ciclabile che corre a fianco della ferrovia e all’autostrada Milano Torino, nella prime ore del mattino di domenica 13 luglio, qualcuno ha trascinato una rotoballa di fieno e la hanno buttata in un canale secondario del Villoresi. In quel momento era presente l’acqua che serve per l’irrigazione dei campi a valle.

In pochi minuti, a causa dell’improvviso ostacolo, il canale è tracimato e sottopasso e la pista ciclabile si sono allagati. I contadini che erano nei campi per sorvegliare l’irrigazione, si sono accorti subito del calo di livello e hanno dato l’allarme, altrimenti il danno sarebbe stato peggiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la rotoballa.

Fango e acqua

Il tracimamento delle acque del canale hanno portato con sè fango e terra, che si sono depositate sull’asfalto, rendendolo inagibile. Il sindaco Giovanni Venegoni ha denunciato pubblicamente l’accaduto tramite i social. Mentre gli agricoltori della zona hanno messo a disposizione i macchinari utilizzati per l’irrigazione per far defluire nel canale l’acqua, due di loro, che fanno anche parte della Protezione Civile di Ossona, hanno in parte pulito il sottopasso.

Che fine ha fatto Francisco?

Da qualche tempo, sotto quel ponte e quello seguente, è facile trovare Francisco, un uomo che a causa di diverse vicissitudini familiari e personali, è rimasto senza casa. Molto conosciuto in zona, Francisco non sembra essere stato presente al momento dell’incidente. Ora ci si chiede dove possa essere e se gli è capitato qualcosa. nelle prossime ora potremo avere degli aggiornamenti