Arluno. 2 mamme e un solo amore: un’adozione tutela il diritto di un bimbo di crescere serenamente

Letture: 5.554

È successo ad Arluno, nel comune dove la famiglia è residente. Lo scorso 10 luglio la compagna della madre biologica di un bambino di 2 anni ha firmato gli atti di adozione, che la rendono genitore del piccolo. Non che già non lo fosse, ma ora le due donne possono ufficialmente occuparsi insieme del loro figlio. Un passaggio che ha reso ufficiale un legame affettivo che, nella vita di ogni giorno, esiste da sempre, che tutela il bimbo, e i suoi parenti, e che durerà per sempre. E’ una festa, una grande gioia e, nel contempo, un respiro di sollievo.

Annunci

La storia

Il piccolo è nato grazie a una donazione di seme effettuata in una clinica di Copenaghen. Non c’è quindi nessun padre legale, e nessun contenzioso in corso con lo stesso, nè ci sarà mai. Da quando è nato è cresciuto accudito dalle due donne che hanno scelto insieme di metterlo al mondo. Condivide la quotidianità con entrambe, vive con loro, riceve cura, presenza e stabilità. Ha dei nonni che lo amano e sono entusiasti di lui. Questa è la realtà della sua famiglia.

Annunci

L’adozione

L’adozione si è realizzata attraverso la procedura dell’articolo 44, lettera d), della legge 184 del 1983: l’adozione in casi particolari. Una formula già applicata in precedenza dai tribunali italiani, pensata per situazioni in cui, anche senza un vincolo biologico, il rapporto tra adulto e minore è stabile, duraturo e fondato sull’affetto e sulla responsabilità.

Annunci

Questo strumento consente di tutelare il bambino in modo concreto: entrambe le figure genitoriali possono prendersi cura di lui, senza ostacoli giuridici. La madre adottiva potrà ora prendere decisioni mediche, firmare documenti scolastici, accompagnarlo nella crescita con pieni diritti e doveri, esattamente gli stessi della madre naturale e giuridica.

Le parole della Corte Costituzionale

A sostenere questa direzione è intervenuta più volte anche la Corte Costituzionale. Nella sentenza n. 32 del 2021, ha chiarito che è diritto del bambino vedere riconosciuto il legame con chi lo accudisce e lo cresce, anche al di fuori dei legami genetici. Un principio ribadito anche con la sentenza n. 79 del 2022, dove i giudici hanno sottolineato che “il legislatore non può ignorare la realtà di famiglie costruite sull’affetto, se il loro riconoscimento corrisponde all’interesse del minore”.

Annunci

La centralità del bambino è stata al centro del percorso giuridico anche nel caso di Arluno. Nessuna opposizione, ma solo la volontà di consolidare una relazione che ha radici profonde e quotidiane. E il giudice ha riconosciuto che il contesto familiare è sano, affettivamente stabile e favorevole allo sviluppo armonico del bambino.