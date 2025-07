Tragedia a Vittuone: donna muore travolta dal treno

Letture: 7.636

Una donna di 54 anni è morta questa mattina, domenica 13 luglio, investita da un treno in transito nei pressi della stazione ferroviaria di Vittuone, lungo via Volontari della Libertà. L’impatto è avvenuto intorno alle 9.30, pochi attimi dopo del convoglio. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un drammatico incidente.

Investimento a metà convoglio

Secondo le prime informazioni raccolte in redazione, la donna sarebbe stata colpita a metà treno. A dare l’allarme non è stato il macchinista, che non si sarebbe accorto dell’impatto al momento, ma la centrale operativa di Trenord. La rete di videosorveglianza che monitora tutta la linea avrebbe rilevato la sagoma della persona e il momento dell’incidente, facendo scattare immediatamente le procedure d’emergenza.

Il treno non aveva possibilità di evitare l’impatto

È abbastanza chiaro che le locomotive non possono sterzare e la frenata richiede tempo e spazio, sia per la massa in movimento, sia per evitare bruschi rallentamenti che potrebbero mettere in pericolo i passeggeri a bordo. In ogni caso la vista del risultato di un arrotamento, per quanto inevitabile, è terribile e non è facile da accettare.

Macchinista e capotreno in stato di shock

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, competenti per territorio, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, incaricati delle operazioni di recupero del corpo e messa in sicurezza dell’area.Sono state inviate tre ambulanze: la Croce Bianca di Magenta, Padana Emergenza di Cisliano e un’automedica della AAT di Varese. Presente anche la polizia ferroviaria.

il macchinista e la capotreno di 32 e 43 anni, sono stati soccorsi in codice verde, e portati all’ospedale di Magenta per essere refertati, soprattutto per le evidenti conseguenze emotive dello shock emotivo subito.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo tutti gli elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le telecamere installate lungo i binari sono fondamentali per capire se la donna sia scivolata accidentalmente, abbia attraversato in un punto vietato, o se abbia deciso deliberatamente di togliersi la vita. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa.L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla tratta, alcuni treni sono stati cancellati e sostituiti con autobus. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere e accompagnati alla stazione circa due ore dopo l’incidente.