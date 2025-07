Incendio in via Bonfadini. A fuoco il campo rom

Letture: 157

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 luglio, all’interno del campo rom di via Bonfadini, nella zona est di Milano. Le fiamme, partite da una delle aree interne del campo, hanno generato una colonna di fumo nero visibile da diversi punti della città.

Annunci

Fiamme e fumo denso: allerta anche su Linate

Le cause dell’incendio non sono ancora note, ma le dimensioni e la natura dei materiali bruciati hanno subito creato una situazione di alto rischio. Il denso fumo nero non ha messo a rischio solo dei residenti, ma è diventata una preoccupazione anche degli operatori aeroportuali. Via Bonfadini si trova infatti in prossimità dell’aeroporto di Linate e della linea dell’alta velocità ferroviaria, che corre poco distante.

Annunci

Il personale dei Vigili del fuoco ha attivato un costante monitoraggio per valutare eventuali ripercussioni sulla viabilità aerea e ferroviaria. Finora non si segnalano disagi, ma la situazione resta sotto osservazione.

Annunci

3 squadre di Vigili del fuoco al lavoro

Sul posto sono impegnate tre squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Gli operatori stanno lavorando per contenere le lingue di fuoco ed evitare che si propaghino ulteriormente all’interno del campo o nelle aree adiacenti. Al momento, non risultano persone coinvolte o ferite. L’intervento è ancora in corso e seguiranno aggiornamenti appena saranno disponibili maggiori dettagli sulle cause e sull’estensione dei danni.