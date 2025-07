Pero, rubano 4 slot machine da un bar: ritrovate a Rho

Letture: 5.725

Rubate nella notte tra il 27 e il 28 giugno da un bar del centro di Pero, 4 slot machine sono state recuperate mercoledì dagli agenti della Polizia Locale di Rho, abbandonate in fondo a via Ratti, in un’area sterrata tra il Parco della Legalità e il liceo scientifico Majorana. Il ritrovamento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino attento, che ha notato le macchine da gioco lasciate nell’erba. La notizia è stata resa pubblica dal comune di Rho.

Pensavano fosse scarico abusivo, era un furto

In un primo momento si era pensato a un classico abbandono di rifiuti ingombranti. Ma un controllo più approfondito ha rivelato che si trattava di videoslot integre, con tanto di codice identificativo. Gli accertamenti del Nucleo Ambiente e Territorio della Polizia Locale di Rho hanno permesso di risalire al titolare di un bar di Pero, che aveva sporto regolare denuncia dopo il furto avvenuto a fine giugno.

ieri mattina le macchine gli sono state restituite. All’interno di una delle quattro slot sono stati trovati ancora 12 euro in monete, ma secondo quanto emerso ogni macchina conteneva almeno 400 euro di incasso in contanti, per un totale superiore ai 1.600 euro. Ancora più ingente il bottino prelevato dalla colonnina cambiamonete: si parla di diverse migliaia di euro.

Le telecamere riprendono i mezzi dei ladri

Saranno decisive per le indagini le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona. Nella notte del furto, tra le 3.40 e le 4.45, si vedono chiaramente un furgone e un’automobile imboccare la strada sterrata e riemergere circa un’ora dopo. Le forze dell’ordine stanno identificando i veicoli e i responsabili.

Il commento del sindaco

Sulla pagina Facebook del comune di Rho e sul sito istituzionale Il sindaco Andrea Orlandi ha ringraziato pubblicamente il cittadino che ha fatto la segnalazione: “Grazie agli occhi di tutti i residenti è possibile intervenire, come in questo caso, in modo tempestivo . L’attenzione non manca, pertanto si invita la cittadinanza a segnalare alla Polizia locale eventuali “scarichi abusivi” per procedere con le opportune sanzioni”. O recuperi, come in questo caso.

