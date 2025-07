“L’Olona in bicicletta”: 6 escursioni gratuite alla scoperta della Valle tra luglio e novembre

Letture: 4.401

Prende il via domenica 13 luglio 2025 “Olona in bicicletta” la terza edizione del programma di escursioni gratuite organizzato dal Parco Pineta per valorizzare la Valle Olona in modo lento e sostenibile. Il ciclo di uscite è pensato per chi vuole conoscere il territorio pedalando tra borghi, sentieri e testimonianze storiche, lungo la ciclopedonale dell’Olona e le strade che attraversano i paesi sorti sulle sue sponde.

Annunci

6 escursioni da luglio a novembre

Il progetto, dal titolo “L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta”, propone 6 appuntamenti da luglio a novembre. L’iniziativa è promossa dai Parchi ATE Insubria-Olona in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale attiva nella promozione dei beni culturali del Varesotto.

Annunci

Si parte domenica 13 luglio alle 09.30 da Rescalda con un percorso nel Bosco del Rugareto: un anello di 15 km tra sterrati e ombra, alla scoperta della famiglia Castelbarco. Tra le tappe: la Cascina Visconta, la Chiesa della Madonna della Neve con i suoi affreschi restaurati, e il Castello Visconti-Castelbarco con il suo oratorio.

Annunci

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 27 luglio alle 09.30. Si pedalerà tra Gornate Olona e Fagnano Olona, lungo un tratto sterrato ma semplice. Partenza dal Monastero di Torba, sito UNESCO, e arrivo al Castello di Fagnano Olona seguendo le tracce della famiglia Visconti.

Pitture del XII secolo e sentieri nei boschi

Domenica 31 agosto, con partenza alle 09.30, l’escursione toccherà Mozzate e Lurago Marinone. Si seguirà la “Strata Rossa”, dal fondo argilloso, fino alla Chiesa Antica di San Giorgio. Il ritorno sarà ad anello lungo il tracciato Lungo Parco.

Annunci

Percorso facile, ma adatto a mountain bike.

Il 21 settembre si visiteranno Appiano Gentile e Castelnuovo Bozzente. Si partirà dalla Chiesa di Santo Stefano, con l’abside romanico ancora in facciata, per arrivare alla sede istituzionale del Parco. Al ritorno si toccherà la Chiesa della Madonna del Monte Carmelo, immersa nel verde. La difficoltà è media.

Castagne, affreschi e paesaggi

Domenica 19 ottobre è l’unico appuntamento pomeridiano, in occasione della Festa delle Castagne al Centro Didattico Scientifico di Tradate. Partenza alle 14.30 dal Monastero di Torba, con tappe alla Chiesa del Crocifisso, che conserva un affresco del Morazzone, e alla prepositurale di Santo Stefano.

Annunci

La chiusura del programma sarà domenica 2 novembre, con partenza da Beregazzo con Figliaro. Si attraverserà il bosco per raggiungere il Santuario di Oltrona San Mamette, in posizione panoramica. L’uscita approfondirà anche il valore ecologico della zona, partendo dallo stagno della Ca’ Bianca. Difficoltà media e dislivello di 200 metri.

Info utili e iscrizioni Tutte le escursioni sono gratuite grazie al finanziamento dei parchi Insubria-Olona. È obbligatoria l’iscrizione tramite modulo online (bit.ly/olonainbicicletta2025). Archeologistics offre anche un servizio di noleggio e-bike al Monastero di Torba: info su www.archeologistics.it.