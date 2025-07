Milano, notte di fuoco in via Moretto da Brescia: incendio in casa di un’accumulatrice, evacuati i vicini

Letture: 2.214

Nella notte un incendio è divampato in via Moretto da Brescia 1, in un appartamento al primo piano di uno stabile popolare Aler, a Musocco, zona nord-ovest di Milano. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 2.30 e hanno richiesto l’intervento urgente di quattro squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcello e Cuoco. Il rogo ha avuto origine nell’abitazione di una donna di 58 anni, nota come accumulatrice seriale e seguita da tempo dall’ospedale Sacco.

Intervento complesso per l’alto carico di incendio

I numerosi di materiali stipati nell’appartamento hanno alimentato rapidamente le fiamme, creando una situazione ad alto rischio. I pompieri, arrivati pochi minuti dopo l’allarme, hanno dovuto affrontare un ambiente estremamente congestionato. Il loro intervento tempestivo, però, ha permesso di circoscrivere il fuoco ed evitare il propagarsi dell’incendio ad altri alloggi dello stabile.

Evacuazione

In via precauzionale, sono stati evacuati alcuni condomini, in particolare persone anziane con difficoltà di deambulazione. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma l’intervento è stato difficile e ha richiesto particolare attenzione nella gestione degli spazi ristretti e nella messa in sicurezza delle persone.

Operazioni dichiarate concluse all’alba

I vigili del fuoco hanno completato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, seguenti allo spegnimento delle fiamme, intorno alle 7 del mattino. Sul posto sono intervenuti anche la polizia di Stato e il personale del 118, pronti a supportare in caso di emergenza sanitaria. Al momento non sono state rese note eventuali decisioni sull’agibilità dell’appartamento coinvolto.