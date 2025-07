Milano, in difficoltà la Metro rossa per un tentato suicidio

Letture: 4.767

Alle 09:10 circa di questa mattina un uomo di 58 anni si è buttato sotto un treno sulla banchina della stazione di Palestro sulla metro rossa, in direzione rho-bisceglie. La metropolitana è stata fermata fra le stazioni di Cairoli e Pasteur per tirarlo fuori da sotto il treno. È meglio cercare itinerari alternativi. Si prevedono ritardi sulle metropolitane per diverse ore.

Annunci

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Santa Lucia Soccorso e un’automedica dell”ATT di Milano. Le primissime notizie arrivate in redazione ci dicono che il 58enne è in gravi condizioni ma è, in qualche modo, sopravvissuto all’impatto con il treno, che in stazione arriva in frenata. In questo momento lo stanno portando in ospedale, dove sarà possibile capire meglio quale sarà il suo destino.

Annunci