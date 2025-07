Assalto a Vermezzo con Zelo: banda blocca la Vigevanese e furto una ditta di profumi

Letture: 10.268

Assalto all’alba a Vermezzo con Zelo: verso le 4 di questa mattina una banda ha bloccato la Vigevanese e derubato un’azienda di profumi. Dalle prime informazioni ricevute risulta che fosse composta da almeno quindici persone. La rapina è avvenuta in un’area industriale a ridosso della statale 494, la Vigevanese.

I rapinatori hanno agito in modo organizzato e spregiudicato. Dopo aver sfondato il cancello del magazzino, hanno bloccato la viabilità in più punti: la stessa statale 494 e le strade secondarie limitrofe sono state ostruite con furgoni risultati rubati, posizionati di traverso per ostacolare ogni possibile intervento delle forze dell’ordine.

Non si sono fermati lì: per coprirsi la fuga hanno anche cosparso l’asfalto di chiodi a tre punte, tecnica tipica dei commando specializzati in colpi lampo ai danni di aziende ad alto valore. L’obiettivo del colpo era un capannone di un’azienda di profumi. L’entità del bottino non è ancora nota, ma è facile immaginare che i malviventi sapessero esattamente cosa cercare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che stanno coordinando le indagini e raccogliendo le testimonianze. L’intera area è stata transennata per consentire i rilievi. A supporto ci sono anche i Vigili del Fuoco, impegnati a rimuovere i chiodi e i mezzi abbandonati sulle strade. Al momento non risultano feriti né persone coinvolte, ma i danni all’infrastruttura viaria e alla logistica locale sono rilevanti.

La statale 494 è resterà parzialmente chiusa fino a metà mattina. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona industriale. E’ difficile che questo genere di colpi rimanga a lungo senza un colpevole, proprio per le inevitabili tracce telematiche che i rapinatori sono costretti a lasciare.

