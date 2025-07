Tradate, (Varese). 36enne tenta il furto in un supermercato ed è arrestato. Era anche ricercato per rapina in Germania

Letture: 6.124

Ha provato a farla franca con oltre mille euro di merce nascosta sotto i vestiti, ma una pattuglai dei carabinieri della tenenza di Tradate lo ha arrestato, sul fatto, per furto. Non solo: era ricercato in Germania e la Giustizia tedesca aveva emesso su di lui un MAE, un Mandato di Arresto Europeo, per rapina a mano armata. Così si è concluso il pomeriggio di ieri, martedì 9 luglio, per un 36enne romeno, fermato dai carabinieri all’interno di un supermercato del Comune Bosino.

Annunci

La scoperta durante l’identificazione

Il 36enne è stato notato dagli addetti alla sicurezza mentre si aggirava tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. Dopo aver superato le casse senza pagare, è stato bloccato con la refurtiva nascosta sotto i vestiti. Il valore della merce superava i mille euro. I militari, allertati immediatamente, lo hanno condotto negli uffici della Compagnia di Saronno per l’identificazione e il fotosegnalamento.

Annunci

È stato in quel momento che la vicenda ha preso una piega ben più grave. Dai controlli in banca dati è emerso che l’uomo era già ricercato dalle autorità tedesche: su di lui pendeva un MAE (Mandato di Arresto Europeo) per una rapina a mano armata avvenuta in Germania.

Annunci

Attesa per l’estradizione

Informata l’autorità giudiziaria e attivati i canali di cooperazione internazionale, l’uomo è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Varese, dove resterà a disposizione della Corte d’Appello di Milano per le procedure legate all’estradizione.

La merce sottratta è stata restituita al supermercato. L’indagine resta aperta per verificare eventuali collegamenti dell’uomo con altri furti nella zona e accertare se fosse di passaggio o residente sul territorio.

Annunci