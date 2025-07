Magenta. “L’ho trovata per caso e ho provato ad assaggiarla”. Aveva 4Kg di cocaina in una scatola sottobraccio

Letture: 7.802

Ieri i carabinieri di Magenta, compagnia di Abbiategrasso, hanno arrestato in flagranza un 40enne magentino e sequestrato 4kg di cocaina, ancora confezionata. E’ successo in un campo a lato della strada provinciale 526 dell’Est Ticino, nel territorio di Magenta. Quando l’uomo si è visto scoperto si è giustificato: “L’ho trovata per caso e ho provato ad assaggiarla”.

I militari della stazione lo avevano notato mentre girovagava a piedi nel campo adiacente alla strada che collega Magenta con Abbiategrasso, portando con sè uno scatolone, e lo hanno avvicinato per un controllo. Hanno capito subito che stava cercando di nascondere qualcosa e, dopo aver controllato i suoi documenti, gli hanno chiesto cosa c’era nello scatolone.

E’ stato aperto durante la perquisizione personale e ci hanno trovato 4 “mattoni” sigillati. Ognuno pesava 1 kg. L’analisi col narcotest ha subito rivelato che si trattava di cocaina. Uno dei 4 involucri era lievemente aperto, segno che prima del controllo dei carabinieri qualcuno aveva effettuato una “campionatura” della sostanza.

Il 40enne è stato così arrestato , con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Questa mattina è stato portato al tribunale di Milano, per la convalida dell’arresto e ha fornito la sua spiegazione alle domande poste da giudice. Ha detto di aver trovato casualmente la scatola e di aver provato a testare la sostanza. Il giudice non gli ha creduto e lo ha posto agli arresti domiciliari, in custodia cautelare.

Le indagini dei carabinieri intanto proseguono per comprendere l’origine e la destinazione dell’ingentissimo quantitativo di cocaina che nel mercato al dettaglio avrebbe portato ad introiti per oltre 300mila euro.

