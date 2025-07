Siziano e Locate Triulzi. Un cigno ferito salvato sul Lambro tra Siziano e Locate: lo recuperano con il gommone

Letture: 4.710

Un cigno ferito che si trovava sulle sponde nel Lambro tra Siziano e Locate è stato salvato dai vigili del fuoco. Intervento insolito, ma non per questo meno urgente, quello effettuato nella tarda mattinata di oggi lungo il fiume Lambro, al confine tra i comuni di Siziano e Locate Triulzi.

Cosa è successo

Un cigno in difficoltà, probabilmente spinto fin lì dal maltempo dei giorni scorsi, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco del nucleo SAF e del distaccamento Cuoco del Comando di Milano. L’intervento sul Lambro L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante che ha notato l’animale immobile sulla sponda.

Il cigno, visibilmente provato e incapace di riprendere il volo, era arenato in un punto del fiume difficilmente accessibile, ai bordi di un canneto. Sul posto è arrivata una squadra specializzata in soccorso fluviale, che ha utilizzato un gommone per raggiungere e recuperare il volatile. Una volta tratto in salvo, l’animale è stato affidato alla Polizia Ambientale di Milano, che ha provveduto al trasferimento in un centro specializzato per le cure veterinarie.

Il maltempo potrebbe aver disorientato l’animale

Non è escluso che le forti piogge e i temporali che nei giorni scorsi hanno colpito la zona abbiano spinto il cigno fuori dal suo habitat abituale. L’animale, esausto e in difficoltà, si sarebbe fermato lungo la sponda del Lambro nella speranza di recuperare le forze. Grazie alla prontezza del cittadino che ha lanciato l’allarme e alla rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Per l’animale ci sono buone speranze di ripresa.