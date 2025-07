Incendio ad Abbiategrasso: distrutte 5 auto in sosta, una era a gas

Letture: 5.766

In un incendio ad Abbiategrasso, cinque auto sono state distrutte in pochi minuti: una era alimentata a gas. E’ successo intorno alle 15 di questo pomeriggio all’altezza del numero civico 18 di via Boccherini. L’ incendio ha devastato un piccolo parcheggio distruggendo le cinque auto. Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno avvolto completamente i veicoli, aumentando la pericolosità dell’intervento.

Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto dai distaccamenti di Inveruno e di via Darwin, a Milano, con diversi mezzi e operatori. Il loro intervento è stato velocissimo, ma le fiamme avevano già guadagnato terreno. Le cinque vetture coinvolte sono andate distrutte prima che si riuscisse a domare completamente il rogo.

Nonostante la presenza di un’auto a gas tra quelle coinvolte, non si sono verificati scoppi o ulteriori criticità. Nessuno è rimasto ferito e le abitazioni e le strutture vicine non hanno riportato danni. Restano comunque in corso degli accertamenti per valutare eventuali compromissioni da fumo o calore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno avviato i primi accertamenti per risalire all’origine dell’incendio. Le cause restano al momento al vaglio degli inquirenti. Non si esclude alcuna ipotesi, dall’evento accidentale al gesto doloso, ma al momento nessuna pista viene confermata ufficialmente.