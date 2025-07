Settimo Milanese, cade in un canale per salvare il cane: morto un uomo di 57 anni

Letture: 3.633

Tragedia sabato 5 luglio fra Settimo Milanese e Cornaredo, alle porte di Milano, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un canale. Secondo le prime ricostruzioni, stava cercando di salvare il suo cane, scivolato a sua volta nel corso d’acqua mentre si trovava nella zona di Vighignolo.

Inutili i soccorsi: il corpo recuperato a Cornaredo

L’allarme è scattato subito alla segnalazione della caduta, verso le 17.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, compresi gli specialisti del soccorso acquatico, supportati anche da un elicottero. Le ricerche si sono estese per chilometri lungo il corso del canale, fino a quando un passante ha segnalato la presenza di un corpo nel canale che attraversa Cornaredo, comune confinante, all’altezza di via Monzoro. Era quello dell’uomo, purtroppo ormai senza vita.

