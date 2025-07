Maltempo. A Robecchetto una donna muore travolta da un albero. Altre 2 persone ferite

Letture: 3.864

Una passeggiata lungo il luoghi storici del Naviglio Grande si è trasformata in tragedia a Robecchetto con Induno nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio. 3 persone stavano rientrando da una passeggiate quando sono state sorprese dai violenti temporale che erano previsti per le 17.30. Un grosso albero, sradicato dalla furia del forte vento, le ha travolte. Una donna di 63 anni, residente a San Vittore Olona, è morta sul colpo.

E’ successo poco prima delle 17.15, nella frazione di Malvaglio, lungo via Cascina Induno, tra il Molino del Ronchetto e la cascina del Guado. La vittima era in compagnia di un uomo di 70 anni e una donna di 68 anni, entrambi rimasti feriti in modo serio nell’incidente. Stavano percorrendo il sentiero lungo il canale, un percorso abituale per le passeggiate, quando l’albero si è abbattuto su di loro senza lasciare scampo alla 63enne.

Soccorsi in campo con elicottero ed equipaggi da due province

La macchina dei soccorsi si è attivata subito. Il temporale è stato molto breve, circa un quarto d’ora. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Legnano, i vigili del fuoco di Milano e la centrale operativa di Areu ha inviato due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa di Buscate, un’automedica da Milano e un mezzo di soccorso avanzato da Varese.

Per i due feriti è stato attivato l’elisoccorso: la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, l’uomo invece al pronto soccorso di Legnano. Per la 63enne, invece, non c’è stato nulla da fare e la sua morte è stata accertata sul posto.