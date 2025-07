Il cancello del cimitero di Busto Garolfo in tilt

Letture: 2.424

Il cancello del cimitero di Busto Garolfo è stato manomesso? Ce lo si domanda da ieri mattina, domenica 6 luglio, quando chi aveva deciso di andare a visitare i propri morti ha avuto una sconcertante sorpresa. Intorno alle 8.30 del mattino chi era nel cimitero ha sentito la sirena di chiusura suonare e ha visto i grandi portoni centrali chiudersi automaticamente facendoli “prigionieri” all’interno del cimitero, e lasciando fuori chi voleva entrare.

Il cancello grande si chiude, ma quello piccolo no

Il cancello del cimitero

Fuori dal cancello, sul piazzale, la gente che doveva entrare la cimitero ha cominciato ad ammassarsi davanti alle grate chiuse, con i loro fiori tra le braccia, e a farsi domande su quella stranezza. Invece di aprirsi alle 8 del mattino, il cancello, che era aperto, si era chiuso. Sarà stato aperto tutta la notte?. Non si sa.

Le persone all’interno del cimitero però non si sono impressionate: il cancelletto laterale era aperto e quindi piano piano le gente ha iniziato ad usare quello, intanto che qualcuno chiamava al telefono chi poteva aggiustare il meccanismo elettrico. Il tecnico è arrivato nel primo pomeriggio e ha aggiustato il cancello grande

Il mistero del cancello piccolo

Il cancello piccolo

Qualcuno però ha fatto notare che il cancello piccolo del cimitero, così provvidenzialmente aperto durante il guasto, in realtà avrebbe dovuto chiudersi automaticamente insieme al cancello grande, dato come come dice il cartello , è governato da un sistema elettrico che si attiva agli orari prestabiliti.. Come mai era invece aperto?

L’occhiata al cancello del cimitero, quello piccolo

A quel punto l’occhio dei presenti è caduto su un particolare che fino a quel momento nessuno aveva notato. Il cancelletto piccolo è senza serratura, al posto della serratura elettrica ci sono due buchi. Le serrature non ci sono più. Sarà una cosa recente? Non si sa, ma si sa che qualche giorno fa alcuni sconosciuti sono entrati nel cimitero e hanno rotto il vetro di una cappella familiare.

Alla rottura del vetro non è seguito alcun furto, secondo quanto dicono i bene informati dal paese, ma non è difficile a questo punto arrivare alla conclusione che il cancelletto senza serratura e che non obbedisce alle chiusure elettiche, neppure quando sono guaste, rappresenti una facile entrata per chi ha l’intenzione da depredare il cimitero.