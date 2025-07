Odore nauseabondo in piazza a Busto Garolfo: panchine verniciate rovinano il pomeriggio ai residenti

Letture: 4.370

Un pomeriggio d’estate rovinato da un odore insopportabile. È quello che è successo ieri a Busto Garolfo, in piazza, dove le persone che abitualmente si ritrovano sulle panchine all’ombra degli alberi sono state costrette ad andarsene, sopraffatte dal puzzo.

Il problema è legato a un trattamento recente: le panchine sono state verniciate con un impregnante oleoso. A causa delle alte temperature di questi giorni, l’odore emanato dalla sostanza si è fatto sempre più forte, fino a diventare insopportabile nel pomeriggio di ieri.

Chi frequenta abitualmente la piazza si è trovato costretto a rinunciare a quello che per molti è un momento quotidiano di relax e socialità, con proteste espresse a voce alta e su alcuni gruppi locali online.

Il disagio continua: “Non sappiamo quanto durerà”

La cosa che preoccupa di più è che nessuno sa quanto durerà. Le panchine sono utilizzabili dal punto di vista pratico, ma di fatto invivibili per chi si avvicina, a causa del forte odore chimico. Non ci sono cartelli né avvisi, e il disagio rischia di prolungarsi per giorni. “È come sedersi sopra una tanica di solvente”, ha commentato un residente.