Ispra, 2 passeggiate tra storia e mirtilli: al via le uscite estive nel Parco della Quassa

2 passeggiate d’estate a Ispra: storia, natura e mirtilli a km 0 nel Parco della Quassa. L’estate a Ispra inizia con il passo giusto. Sabato 5 e giovedì 10 luglio l’Ufficio Turistico, in collaborazione con Archeologistics, lancia due passeggiate guidate pensate per chi vuole scoprire il territorio tra monumenti, verde e sapori locali. L’appuntamento è alle 7.30 all’Infopoint di via Verbano 208, a Ispra, in provincia di Varese.

Tra mausolei e mirtilli biologici

Le due uscite avranno una doppia anima: da una parte il fascino storico e artistico del Mausoleo Castelbarco, che sarà visitato all’esterno; dall’altra la scoperta del lato più agricolo del territorio, con una sosta all’azienda El Sciatt Gord, immersa nel Parco della Quassa e specializzata in mirtilli biologici.

Il percorso, semplice e adatto anche ai bambini, attraversa sentieri pianeggianti tra il lago e i campi. La durata prevista è di circa un’ora e mezza.

Mirtilli da raccogliere e merenda nel verde

Una delle parti più apprezzate della passeggiata sarà la raccolta libera dei mirtilli tra i filari. I visitatori potranno acquistare i frutti appena colti al prezzo di 7,5 euro al chilo e consumarli subito dopo, approfittando di un momento di relax immersi nella natura. L’escursione costa 5 euro a persona. Per partecipare è necessario prenotare via mail all’indirizzo infopoint@comune.ispra.va.it oppure telefonando al numero 328 8377206.

Consigli utili e orari Infopoint

Per godersi al meglio l’esperienza, l’organizzazione consiglia scarpe comode e una borraccia. L’Infopoint è aperto il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 17.00 (con pausa dalle 13 alle 13.30), e nei weekend dalle 9.30 alle 18.00. Per aggiornamenti e info: www.ispralake.it



