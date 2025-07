Dal Sacro Monte di Varese al Lago: camminata gratuita tra fede, storia e natura

Letture: 5.471

Sabato 5 luglio, con partenza alle 8 del mattino dal Sacro Monte di Varese, sarà possibile partecipare a una visita guidata che porterà i partecipanti fino al lago della Schiranna, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. Una camminata gratuita per chi ama la montagna, la storia e la bellezza dei paesaggi varesini. La proposta si inserisce all’interno del progetto culturale “Da Globale a Locale” promosso dal Comune di Varese e coordinato da Archeologistics.

Annunci

Un percorso che unisce fede, sport e paesaggio

La camminata si svolge in occasione di “è VA con il cuore”, tappa varesina del progetto regionale “Cuori Olimpici”. Il tragitto ha una durata prevista di circa tre ore e mezza, con partenza dal Santuario di Santa Maria del Monte e arrivo sulle sponde del Lago di Varese. L’itinerario è pensato per chi è già abituato a camminare e vuole vivere un’esperienza che fonde attività fisica, arte e spiritualità.

Annunci

Chi parteciperà attraverserà il Viale delle Cappelle, costruito nel Seicento come percorso devozionale e oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Poi si toccheranno Velate, con la sua torre medievale, Casciago, Mustonate, e infine il lago, camminando tra boschi, borghi e sentieri immersi nel verde del Parco del Campo dei Fiori.

Annunci

Visite guidate gratuite fino a settembre

La camminata del 5 luglio è solo una delle iniziative proposte all’interno del progetto “Da Globale a Locale”, sostenuto dal Ministero del Turismo e dedicato alla valorizzazione dei luoghi che fanno parte del sito UNESCO dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. Fino a settembre sono infatti in programma diverse visite guidate gratuite al Sacro Monte di Varese, pensate per far scoprire il borgo e le sue bellezze artistiche, spirituali e naturalistiche.

Archeologistics, impresa sociale attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale locale, accompagna i gruppi lungo percorsi strutturati che includono non solo la salita al santuario, ma anche la visita alla Cripta affrescata del XIV secolo, ai musei e alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi.

Annunci

Sulle orme dei pellegrini: in arrivo altri appuntamenti

Tra le prossime date da segnare, c’è l’appuntamento del 25 e 27 settembre 2025, con partenza alle 9.30 dal borgo di Velate per percorrere lo storico sentiero che i pellegrini utilizzavano prima ancora della costruzione del Viale delle Cappelle. Un cammino tra storia e natura, adatto a chi vuole scoprire il lato più autentico del Sacro Monte.

Per chi desidera completare l’esperienza, nel pomeriggio sarà possibile visitare anche la Cripta, antica chiesa di Santa Maria del Monte. In questo caso è previsto un piccolo contributo di 5 euro, mentre la partecipazione alla camminata guidata resta gratuita.

Annunci

Come partecipare

Per partecipare è necessario prenotare. I contatti utili sono: