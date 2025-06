Fabrizio Corona gira uno spot a Magenta: protagonisti i barbieri de “I Miricani”

Letture: 5.508

Fabrizio Corona gira uno spot a Magenta: la Barberia “I Miricani” finisce sotto i riflettori Una giornata fuori dall’ordinario per la barberia “I Miricani” di Magenta, diventata per qualche ora il set di uno spot pubblicitario girato da Fabrizio Corona.

L’ex fotografo dei vip ha scelto proprio il salone di via Roma 12 come location per uno dei suoi contenuti promozionali, destinati ai suoi social, dove lo seguono quasi 2 milioni di persone. L’iniziativa ha attirato l’attenzione dei clienti e dei passanti, incuriositi dalla presenza di telecamere e dall’inconfondibile stile di Fabrizio Corona, che ha lavorato con il suo staff alla realizzazione del video.

Riflettori accesi su un’eccellenza locale

“I Miricani” non è una barberia qualunque: in pochi anni si è ritagliata uno spazio riconoscibile a Magenta, diventando punto di riferimento per chi cerca tagli curati, attenzione al dettaglio e un ambiente fuori dai soliti schemi. Proprio questo stile originale e l’atmosfera del salone, oltre alle lunga amicizia con il proprietario, hanno spinto Corona a sceglierlo come ambientazione per il suo video.

Lo spot sarà pubblicato sui canali ufficiali del re dei paparazzi, generando visibilità nazionale per un’attività locale che punta sull’identità e sull’energia del team.

La soddisfazione dei titolari

I titolari della barberia si sono detti soddisfatti dell’opportunità: non capita tutti i giorni di ospitare un personaggio pubblico e di vedere il proprio negozio trasformarsi in un set professionale. L’evento si è svolto senza intoppi, tra qualche selfie, sorrisi e la curiosità di chi, passando, cercava di capire cosa stesse succedendo.

Per “I Miricani” è stata un’occasione per farsi conoscere anche al di fuori del territorio magentino, grazie alla potenza comunicativa dei social. E chissà che non diventi il primo di altri episodi a metà tra la cronaca e lo spettacolo.