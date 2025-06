Spari contro il Punto Caffè di Magnago: 5 fori di proiettile sulle vetrine

Letture: 1.485

Un fatto inquietante ha segnato la notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno a Magnago. Ignoti hanno esploso almeno cinque colpi di arma da fuoco contro le vetrine del Punto Caffè, in via delle Alberine, a pochi passi dal distributore di carburanti. A fare la scoperta è stato il gestore, lunedì mattina, quando si è recato sul posto per aprire il bar.

Annunci

5 fori di proiettile sulle vetrate

L’uomo, appena arrivato davanti all’ingresso dell’attività, ha notato che ogni vetrata del bar presentava un foro, per un totale di 5 proiettili e ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari della Compagnia di Legnano sono giunti sul posto e hanno avviato i rilievi, delimitando l’area per eseguire i primi accertamenti balistici.

Annunci

Nessuno ha udito gli spari durante la notte. Il bar e il distributore di carburanti sono in una zona isolata. E’ inquietante anche perchè sparare in un punto in cui ci sono dei distributori di carburante è estremamente pericoloso, per quanto tutti i distributori abbiano sistemi di sicurezza anti esplosione.

Annunci

Indagini in corso: nessuna pista esclusa

Sull’episodio di Magnago indagano i carabinieri della Compagnia di Legnano. Gli investigatori stanno cercando di risalire all’orario preciso degli spari e al tipo di arma utilizzata. Nelle loro mani ci sono già i firmati delle telecamere che hanno tutti i distributori di carburante. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma l’atto ha le caratteristiche di un tentativo di intimidazione.