Emergenza ratti al Parco della Costituzione di Abbiategrasso: si parla di “situazione grave

Emergenza ratti al Parco della Costituzione di Abbiategrasso: “Infestazione visibile e costante” Nel cuore di Abbiategrasso, tra i vialetti alberati del Parco della Costituzione, è esplosa una situazione di allarme sanitario. Da mesi, nella zona del laghetto frequentata da bambini, anziani e animali domestici, si registra la presenza continua e massiccia di ratti. A lanciare l’allarme è stato il consigliere comunale Giuseppe Serra, che ha segnalato la situazione all’ATS con una comunicazione formale datata 12 giugno 2025, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni

Lettera alla ATS: “Grave criticità igienico-sanitaria”

Nella segnalazione inviata al Dipartimento di Prevenzione, Serra parla apertamente di una “evidente infestazione”, visibile a qualsiasi ora del giorno, che compromette l’area attorno al laghetto dove vivono tartarughe e pesci. “La zona, molto amata dai bambini, risulta ormai circoscritta e compromessa”, scrive il consigliere, sottolineando come la situazione sia diventata motivo di preoccupazione diffusa tra i cittadini.

Il parco rappresenta un punto di riferimento per le famiglie della zona. Per questo, Serra definisce l’infestazione “un serio rischio per la salute pubblica”, soprattutto per soggetti vulnerabili come bambini, anziani e animali domestici.

I rischi: malattie, contaminazione e degrado

La lettera indirizzata all’ATS elenca in modo puntuale i pericoli collegati alla mancata o ritardata disinfestazione:

Trasmissione di malattie infettive come leptospirosi, salmonellosi, toxoplasmosi e hantavirus;

come leptospirosi, salmonellosi, toxoplasmosi e hantavirus; Contaminazione delle acque del laghetto , frequentato anche da animali e bambini;

, frequentato anche da animali e bambini; Pericoli per gli animali domestici , esposti a morsi e contaminazioni;

, esposti a morsi e contaminazioni; Degrado ambientale e percezione di insicurezza urbana, con ricadute negative sul benessere collettivo.

ATS: “Segnalazione ricevuta, è emergenza”

Dall’ATS è arrivata una risposta per ora verbale. Ha confermato di aver ricevuto la comunicazione e, dopo aver fatto alcune verifiche, hanno comunicato di aver classificato la colonia come di dimensioni molto importanti. Ci si può aspettare che nei prossimi giorni comune di Abbiategrasso riceverà l’ordine della Ats per effettuare la derattizzazione.

Il consigliere Serra, intanto, chiede un intervento urgente, che il comune si muova da solo: “Serve una valutazione immediata e l’analisi di eventuali dati su casi di contagio per contenere il problema e ripristinare condizioni di sicurezza”. L’auspicio è che la segnalazione non resti lettera morta e che le istituzioni competenti intervengano in tempi rapidi per tutelare la salute dei cittadini e degli animali che vivono nei parchi o che li frequentano.