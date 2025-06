Lago di Monate, bonifica ambientale della Guardia Nazionale con la squadra subacquea

Letture: 6.192

Per quindici giorni consecutivi, una squadra mista comprensiva della squadra subacquea della Guardia Nazionale ODV ha lavorato nel tratto del lago di Monate che bagna il comune di Comabbio (VA), per rimuovere imbarcazioni affondate e altri rifiuti inquinanti depositati sul fondale. L’operazione, di alto valore ambientale, è stata condotta in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Nel lavoro sono state impiegate 4 unità operative, tra cui un sommozzatore specializzato, con supporto logistico di 2 unità a terra e 1 in acqua. Il personale è stato selezionato tra i distaccamenti della Guardia Nazionale di Milano, Varese e Como. Le attività si sono concentrate nella zona antistante Comabbio, dove sono stati individuati 7 relitti sommersi. Di questi, cinque erano in vetroresina, due in legno.

Habitat

Secondo le indicazioni dell’Autorità di Bacino che governa le acque interne, le imbarcazioni con lo scafo in legno possono essere lasciate sul fondo. Serviranno da “casa” per tante specie animali lacustri. Sono biodegradabili e ormai integrate nel microecosistema del lago, quindi sono state lasciate sul fondale. Al contrario, la vetroresina è una plastica che, deteriorandosi, si trasforma in microplastiche dannose per la salute dei pesci e gli altri abitanti del lago. Quelle cinque imbarcazioni sono state quindi estratte dal lago e avviate allo smaltimento. Assieme a esse, i volontari hanno rimosso anche altri 50 kg di materiali in plastica e oggetti voluminosi, tra cui pneumatici di camion e auto, tavoli e sedie.

Guardia Nazionale: “operazione complessa, sicurezza garantita”

Le operazioni non sono state facili: imbragare gli scafi malandati, sollevarli con i palloni e trainarle a riva, rigorosamente a mano perchè i motori sono (giustamente) vietati sul lago di Monate, è stato un lavoro lungo e spossante. Lavorare sott’acqua non è solo difficile e faticoso, è anche rischioso e richiede molta competenza tecnica e un fisico di acciaio. La Guardia Nazionale però ha nelle sue file dei sommozzatori qualificati e abituati alle operazioni subacquee più difficili, che hanno gestito con competenza ogni aspetto e tutto è andato per il meglio. E’ stata ripulita la fascia di fondale entro 20 metri dalla riva, e solo quella compresa nel Comune di Comabbio.

La sicurezza è stata garantita da operatori a terra e in acqua, cui era affidato il monitoraggio del sommozzatore. La prima barca da recuperare era troppo danneggiata per essere riportata a galla con il sistema dell’insufflaggio. Il subacqueo ha quindi trascinato il relitto per 90 minuti fino a una posizione accessibile, dove è stata trainata a riva con delle corde e tenuta a galla con dei palloni. Anche se la barca era ad una profondità di soli 5 metri, poggiava su un fondo che alterna pietre e poca sabbia ad un sedimento torboso e che tende a rallentare il trascinamento.

Operazione Fondale

L’operazione “fondale” è stata anche molto apprezzata dalla popolazione e dagli utenti del lago, che infatti hanno fattivamente collaborato con gli operatori. Gli scafi malandati in vetroresina e plastica non inquinano più: giacciono silenziosi sulle rive in attesa dello smaltimento da parte delle aziende specializzate, assieme agli pneumatici e ai 50kg di rottami e rifiuti recuperati dal fondale durante le operazioni.

Il recupero dei relitti

La prima barca recuperata dal lago

La seconda barca affondata recuperata dal fondo del lago di Monate



L’intervento si è concluso con un bilancio positivo per Comabbio e per una parte del lago di Monate. Una delle cinque barche recuperate è stata affidata a un residente, che si è offerto di restaurarla. Altre tre, attraccate a riva, verranno prossimamente smaltite come rifiuti, insieme alla quarta portata in secca. Una piccola ma grande vittoria per il lago di Monate e il suo ambiente naturale, così unico e amato da chi lo frequenta, grazie all’Autorità di Bacino del Lago Maggiore, Varese, Monate e Comabbio, al Comune di Comabbio e alla Guardia Nazionale

Un lago ancora vivo e pulito

Il lago di Monate è uno dei pochi laghi lombardi completamente balneabili. E’ vietata la pesca e l’uso di barche a motore. Questo ha permesso all”ambiente naturale di restare in equilibrio. Gli animali che abitano il lago sono fiduciosi nell’uomo. Folaghe e germani si avvicinano curiosi alle persone, speranzosi in qualche briciola di pane secco, mentre i pesci persici arrivano a giocare a nascondino fra le gambe della gente che fa il bagno. Qualche libellula azzurra e tanto verde completano un paesaggio che è la dimostrazione di come le attività umane e quelle della natura possono essere perfettamente integrate, se gli uomini hanno rispetto della natura e trattano bene questi posti così profondamente belli.