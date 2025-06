Casorezzo, Protezione Civile al Grest: 180 ragazzi tra manichette e radio

Letture: 1.680

Venerdì 20 giugno, a Casorezzo, la Protezione Civile ha organizzato una mattinata di formazione e gioco ai ragazzi del Grest dell’Oratorio San Luigi. Un evento strutturato e partecipato, che ha coinvolto ben 180 bambini e bambine, divisi per età in tre grandi isole didattiche, sotto la guida di 10 associazioni di Protezione Civile del settore aib, Anti Incendio Boschivo.

La specialità dell’Aib, composta da volontari, ha competenza sui boschi, fino a 500 metri dalle case e dagli agglomerati abitativi. Rispetto ai gruppi di protezione civile classica, il loro lavoro è molto simile a quello dei vigili del fuoco e ha bisogno di moltissimo personale molto ben formato, con diversi compiti, e di molti mezzi speciali.

Isola A: i più piccoli tra giochi d’acqua e manichetta

I più piccoli, delle classi 1ª, 2ª e 3ª della scuola primaria (45 bambini), sono stati seguiti da Nicoletta. Le attività per loro si sono concentrate su esercizi dinamici ma calibrati per l’età: l’utilizzo dei sacchi di sabbia gestita dai volontari di Magenta o Settimo Milanese), alcuni giochi d’acqua (con la pro.civ. di Casorezzo e Casarile), utilizzo delle maniche a secco (grazie al Gruppo Comunale di Milano) e la visione di un video educativo proiettato grazie all’intervento della squadra di Parabiago.

Isola B: i più grandi tra simulazioni e prove tecniche

Per i 56 bambini e bambine delle classi 4ª e 5ª della primaria, l’approccio è stato più tecnico. Seguiti da Pilar, i ragazzi si sono cimentati in prove di antincendio boschivo (AIB) e manichetta a secco, entrambe condotte dalla Protezione Civile di Castano Primo. Hanno poi potuto osservare plastici didattici realizzati da Casarile e si sono divertiti con l’uso dei sacchi, sempre a cura dei gruppi di Magenta o Settimo Milanese.

Isola C: la secondaria alle prese con radio e nodi

L’Isola C ha coinvolto il gruppo più numeroso, 79 ragazzi delle classi 1ª, 2ª e 3ª della secondaria di primo grado, seguiti da Giuseppe. I ragazzi hanno affrontato le simulazioni AIB e di manichetta a secco proposte da Busto Garolfo, si sono esercitati con le comunicazioni via radio grazie al supporto del gruppo di Bareggio e hanno appreso le tecniche base di legatura con i nodi e le loro applicazioni sotto la guida dell’associazione Interarma/CV Milano.

Un evento di formazione vera, tra gioco e responsabilità

Dietro l’apparente leggerezza del gioco si è celata una vera e propria lezione pratica su come agiscono i volontari di Aib in situazioni d’emergenza, pensata su misura per ogni fascia d’età. Le attività si sono svolte in piena sicurezza e con l’entusiasmo contagioso dei volontari coinvolti, offrendo ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi ai valori della Protezione Civile.