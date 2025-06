Parabiago, 69enne cade nel Villoresi: salvato da passante

Letture: 2.963

Cade nel Villoresi davanti alla moglie: 69enne salvato da un passante. È successo questa mattina, poco dopo le nove, alla cascina Cuni, a Parabiago. Il 69enne è stato portato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta.

L’uomo è residente a Parabiago, ma è originario di Cerro Maggiore. Stava passeggiando con la moglie lungo la pista ciclopedonale che costeggia le rive del Villoresi quando all’improvviso è scivolato ed è caduto in acqua. Immediatamente un uomo di origini marocchine che passava per lo stesso sentiero si è gettato in acqua ed è riuscito a riportarlo a riva, salvandolo in extremis

Il passante-eroe si tuffa e lo porta a riva

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio finendo nel canale sotto gli occhi della moglie. A tirarlo fuori dall’acqua è stato un passante di origini marocchine, che non ha esitato a tuffarsi e a triortarlo a riva pochi istanti prima dell’arrivo dei soccorsi,chiamati tramite il Nue112.

Maxi intervento di soccorso: elisoccorso, vigili del fuoco e sanitari

L’intervento è stato classificato da subito in codice rosso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Legnano e il nucleo SAF fluviale da Milano, partito da via Messina, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica del 118 di Varese. È stato attivato anche l’elisoccorso di Milano, che ha effettuato un volo in codice rosso ma l’intervento si è poi concluso in posto.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Magenta in codice rosso alle 10:33. Al momento è vivo, e ha una chance, anche se le sue condizioni restano gravi. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano per accertamenti

