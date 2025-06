Incidente a Villacortese, 68enne cade da scala finisce in un fosso e batte contro un tubo

Letture: 2.484

Ieri verso le 14, a Villacortese, un uomo di 68 anni è caduto da una scala , finendo un fosso e battendo la testa su un tubo. E’ un operaio della ditta incaricata dal comune di posizionare dei divieti di sosta. E’ stato portato all’ospedale San Carlo in codice rosso.

Cosa è successo

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 13.58. La situazione era grave e sul posto è stata inviata un’automedica di Varese con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. I soccorritori hanno trovato il 68enne gravemente ferito nel fosso vicino ad un’azienda di via Padre Kolbe, al numero civico 50. L’intervento è stato classificato come incidente sul lavoro, il 68enne stava posizionando dei divieti di sosta lungo via Kolbe su mandato del Comune.

L’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre era a circa due metri d’altezza, cadendo nel fosso che circonda la struttura e battendo violentemente la testa contro un tubo di ferro. Il 68enne aveva un trauma cranico e al volto e dopo le stabilizzazioni e le medicazioni effettuabili sul posto è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo.

Sul posto era presente la polizia locale di Villa Cortese che ha effettuato i rilievi, si è occupata di capire le circostanze dell’incidente e se sono state rispettate le norme della sicurezza sul lavoro.