Motta Visconti, 50 enne tutta casa, cocaina e agriturismo

Una donna di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso a Motta Visconti durante un controllo notturno. I carabinieri l’ hanno fermata mentre era in auto con una sua cliente, un’altra donna, e spacciava cocaina. e altre droghe.

Le due donne erano in auto e l’arrestata nascondeva delle dosi pronte per la venditae del denaro contante. Le verifiche successive hanno portato al sequestro di cocaina, hashish e materiale per confezionare lo stupefacente in due diversi luoghi: la casa della sospettata e una stanza d’agriturismo che aveva affittato.

Fermata in auto con cocaina e soldi: scatta la perquisizione

L’arresto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. I militari della Stazione di Motta Visconti stavano effettuando un controllo di routine quando hanno notato una macchina ferma con due donne a bordo. L’atteggiamento sospetto ha convinto i carabinieri ad approfondire. La passeggera è stata trovata con una dose di cocaina. La conducente, poi arrestata, aveva altre sei dosi identiche e denaro contante, elemento che ha subito fatto pensare a uno scambio appena concluso.

La cliente è stata segnalata al Prefetto di Milano in qualità di assuntore e in possesso di quantità ad uso personale, mentre per la spacciatrice sono scattate perquisizioni più approfondite.

Kit da spaccio in agriturismo e hashish in casa

I carabinieri hanno ispezionato la sua abitazione e una camera d’agriturismo che la donna aveva affittato. Nell’alloggio rurale è stato trovato un kit completo per la preparazione della cocaina da destinare alla vendita al dettaglio: bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altri 25 grammi di cocaina ancora da suddividere.

Nell’appartamento principale, invece, i militari hanno sequestrato 200 grammi di hashish. L’insieme degli elementi ha confermato l’attività di spaccio e per la 50enne è scattato l’arresto in flagranza di reato. La donna è stata condotta davanti al giudice del Tribunale di Pavia che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lei la misura cautelare degli arresti domiciliari.