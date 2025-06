Ossona. 3 ladri in casa, e la ragazza fugge con il gatto

Letture: 6.620

Martedì 17 giugno, a Ossona, intorno alle 12.30, tre ladri si sono arrampicati sulla grondaia di una casa di Via Marconi e sono entrati dalla porta finestra della cucina. Silenziosamente sono passati nella zona notte pronti a far bassa di ogni cosa. Sapevano che l’antifurto non era stato inserito perché nei giorni scorsi lo avevano fatto scattare più volte, e i proprietari, credendolo guasto, lo avevano staccato. Quello che i ladri non sapevano era che giovanissima, minorenne, figlia dei proprietari era tornata a casa in anticipo, ed era seduta sul divano a guardare la televisione.

Non la hanno vista, ma nel passare nel disimpegno della zona notte hanno fatto rumore e la ragazza ha sentito i loro passi. È stata prontissima. Ha afferrato il gatto ed è scattata verso la porta di ingresso. Poi è corsa giú dalle scale ed è è entrata a casa della nonna , chiudendo la porta dietro di sé. Poi ha cominciato a chiamare la madre. Uno dei ladri la inseguita sulle scale per alcuni scalini. Poi è tornato sui suoi passi

Immediato l’intervento del 112

Entro pochi minuti sul posto c’erano gli agenti della polizia locale di Ossona, raggiunti quasi subito anche dalla radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. I ladri non erano più nell’appartamento. Erano già fuggiti gettandosi dal balcone e scavalcando la siepe. La prima ad arrivare è stata la madre della giovane donna. Ambedue sono ancora sotto shock

Abbiamo raccolto una dichiarazione di Eliana Mereghetti dell’associazione Adel di Ossona, che ha sottolineato la prontezza di riflessi della giovanissima vittima di questa brutta avventura. ” Va sottolineata l’mportanza dei corsi di ’autodifesa che ti permettono di gestire queste situazioni proprio com’è successo a questa ragazza che sapeva cosa fare e lo ha fatto. Brava!”.