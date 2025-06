Grande successo: la mostra di “Ritorno al futuro”. Ora continua fino al 27 ottobre

Letture: 2.040

Il grande successo della mostra mondiale dei cimeli cinematografici usati nei 3 film di Ritorno al Futuro, organizzata dall’associazione ossonese Ritorno al futuro Italia aps, a Villa Magnaghi di Marcallo con Casone, è testimoniato dai grandi cartelloni che tappezzano le metropolitane di Milano, annunciando che la mostra è stata prorogata fino al 27 ottobre 2025, per la gioia di chi ancora non ha potuto visitarla.

Annunci

Della mostra vi avevamo già parlato al momento dell’inaugurazione, che aveva entusiasmato sia per l’organizzazione davvero ottima sia per la presenza di oggetti davvero mitici della trilogia. Il pezzo forte è stato naturalmente la possibilità di farsi fotografare a bordo della Delorean.

Annunci

Dopo altre iniziative importanti, come la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle cure per il parkinson. con il successo di questa mostra mondiale, Ritorno al futuro Italia è arrivata a superare ogni barriera ed è lanciata verso il futuro, con la delorean!

Annunci