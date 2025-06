Parco fotovoltaico. Cosa succederà se Sorgenia lo dovesse realizzare

Letture: 6.107

Al link del MASE, il ministero dell’ambiente, sono pubblicate alcune delle osservazioni dei cittadini al progetto del parco fotovoltaico di Sorgenia per la posa a terra di 160mila pannelli nelle campagne del parco del Gelso.

Osservazioni ancora aperte sul progetto Sorgenia nel parco del Gelso

La possibilità di inviare osservazioni è ancora aperta, dato che i termini stabiliti la prima volta erano nulli, in quanto non era stato rispettato il diritto di informazione di chi dovrà subire sulla propria pelle la vicinanza con un impianto così ambientalmente devastante. Trovate il modulo per inviare osservazioni a questo link.

Molte delle osservazioni già pubblicate riguardano temi ambientali e naturalistici. L’impianto fotovoltaico a terra infatti avrà un impatto devastante sulla campagna e decreterà la fine del parco del Gelso. Non è difficile intuire che è quello che succederà se l’impianto sarà realizzato. Niente più polenta e niente più frumento, ma campi di silicio, rame, fili elettrici, inquinamento luminoso e sporcizia.

Devastazione del paesaggio e rischio criminalità

L’impianto causerà anche un altro drammatico problema ai cittadini di tutti i paesi che confineranno con quell’ecomostro. Sorgenia vuol mettere a terra chili e chili di rame e di pannelli solari in un posto facilmente accessibile a tossicodipendenti e spacciatori, che spesso sono anche la stessa cosa, e a molta altra gente che fa del furto la propria professione e mezzo di sostentamento.

Un impianto da 81 milioni lasciato senza sorveglianza?

I boschi dell’alto milanese brulicano di questi personaggi, e si riempiranno ancora di più vista la nuova fonte di reddito che offre loro Sorgenia. Nessuno, tantomeno chi ha formulato il progetto, ha citato i gravi problemi di sicurezza che si creeranno in zona sin dal momento in cui proveranno a piantare il primo cantiere. Stiamo parlando di fatti simili a ciò che è successo a Nerviano, ma più in grande e continuato.

La svalutazione economica dei pannelli fotovoltaici

Eppure è una previsione economica facile. 81milioni di euro di pannelli solari saranno letteralmente consegnati nelle mani degli abitanti dei boschi. Sarò cinica, sarcastica, anche un po’ vipera nelle mie parole, ma tale progetto determinerà una svalutazione totale del costo dei panelli solari.

Si passerà da un costo di 600 euro circa di ogni pannello fotovoltaico, a circa 30 euro l’uno, cioè il prezzo di una dose di eroina, oppure di cocaina di cattiva qualità. I tetti dei nostri paesi fioriranno di pannelli solari donati con così tanta leggerezza da Sorgenia, e suppongo anche con una certa soddisfazione interiore, simile a quella provocata dalla vendetta, dei cittadini che se li procureranno così.

Manca un parere reale sulla sicurezza

Tra le varie documentazioni che mancano all’assurdo progetto di Sorgenia, manca una relazione o osservazione di chi si occupa della sicurezza. Già non si riesce ora a contenere il fenomeno dello spaccio, figurarsi dopo che gli si fornisce una fonte di reddito sicura su un piatto d’argento.

Completamente ignorata la sicurezza

Cosa farà Sorgenia? Assumerà squadroni di guardie armate di mitragliatore che sparano ad altezza uomo a chi si avvicinerà ai pannelli fotovoltaici, 24 ore su 24, come fanno in certi paesi nei pressi degli oleodotti? Oppure si andrà a lamentare con i vertici dei carabinieri, quando non ha chiesto il loro parere preventivo prima di presentare il progetto sull’impianto?