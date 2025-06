Aggressione a Santo Stefano Ticino, in Stazione

Letture: 2.544

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.40, una violenta aggressione si è verificata alla stazione ferroviaria di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano. I contorni di cosa sia successo non sono ancora noti, ma sono sottoposti alle verifiche dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, presenti sul posto dopo la chiamata al 112.

Con loro c’erano una ambulanza della Croce Bianca di Magenta, i cui soccorritori hanno medicato la vittima, un ragazzo di 25 anni, che aveva un largo taglio aperto all’avambraccio, procurato da un coccio di bottilia, e aveva preso un forte colpo sopra la nuca.

Dopo le prime medicazioni sul posto il ferito è stato inviato in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale di Magenta. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ciò che succede in Stazione ferroviaria, invece ,si.

