Arluno. E’ caduto un motore dal camion

Questa mattina, ad Arluno, in via per Turbigo, un motore di grosse dimensioni è caduto dal tir che lo stava trasportando. Un incidente che solo per un soffio non si è trasformato in tragedia. E’ successo all’altezza della rotonda all’icnrocio con le vie che portano a Santo Stefano e a Vittuone.

Fortunatamente, il manufatto è caduto sull’asfalto e non addosso alle automobili che seguivano il camion. Si è formata immediatamente una lunga coda di auto e camion che ha bloccato il traffico fino all’entrata dell’autostrada di Arluno e oltre. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.

Sul posto, per regolare il traffico e isolare la zona, c’era la polizia locale. Ci si può dire anche fortunati, perchè non sappiamo se il grande agglomerato di ferro avrebbe superato il sottopasso che si trova poco dopo, andando verso Ossona.

Non lo sappiamo perchè è caduto prima di quel sottopasso, dove qualche anno fa una ruspa, trasportata sempre da un camion, essendo troppo alta colpì la base del ponte e cadde su un’auto che seguiva il tir. Il conducente dell’auto morì.