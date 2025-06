Incidente a Ossona, scontro tra auto all’incrocio con via IV Giugno: 2 feriti

Letture: 175

Viale Europa, a Ossona, è una strada già nota per la sua pericolosità e questa mattina, intorno alle 9.25, c’è stato un incidente stradale. Due automobili si sono scontrate violentemente e due persone sono rimaste ferite.

Annunci

Secondo le prime notizie ricevute un’auto era in sorpasso e l’altra stava svoltando in via 4 giugno quando si sono scontrate. La chiamata al 112 è delle 9.25 e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate e un’auto medica dell’AAT di Varese. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno.

Annunci

I soccorritori si sono occupati di un uomo di 32 anni, italiano, e di uno straniero dai cui documenti non si è potuto estrapolare nè data nè sesso. Uno dei due è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. L’autista della seconda auto è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice verde.

Annunci

Le cause

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno eseguito i rilievi. L’incidente ha bloccato la strada per diverso tempo, ma c’è anche stato chi, a bordo di un camion, pretendeva di passare nel pressi delle auto incidentate, pur con le operazioni di soccorso in corso.

E’ il motivo per cui sono quasi certa che la polizia locale di Ossona Santo Stefano non fosse sul posto, anche se si sta aspettando la conferma ufficiale. Infatti viale Europa è una strada interdetta ai camion e se a deviare il traffico ci fosse stata la polizia locale, oltre a farlo tornare indietro nonostante le rimostranze, avrebbe multato l’autista per infrazione al codice della strada.

Annunci

Infine i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno hanno messo in sicurezza i veicoli e rimosso i detriti dalla carreggiata, mentre le operazioni di rilievo e gestione del traffico sono state affidate ai carabinieri.

Allarme sicurezza per viale Europa

Tutto viale Europa è considerato pericoloso ed è stato più volte al centro di richieste dei residenti. Si tratta del lungo ex vialone provinciale, ancora con i guardrail ai lati, che nel tempo è diventato di fatto un viale che attraversa una parte residenziale di Ossona. C’è il divieto di passaggio ai camion di una certa gradezza, c’è il limite di velocità a 50 all’ora, ma la sua lunghezza e il suo aspetto portano ad indentificarlo come un vialone extraurbano. le auto viaggiano molto veloci e spesso in modo imprudente. Quella di viale Europa è una lunga storia di problemi irrisolti.

Annunci