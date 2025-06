Bollate, ubriaco tenta di entrare a scuola: i residenti esasperati chiedono sicurezza in via Verdi

Letture: 5.689

Tensione venerdì mattina, a alla scuola media di via Verdi a Bollate, dove un uomo visibilmente ubriaco ha tentato di entrare durante la festa di fine anno scolastico. In mano aveva bottiglie di vino e birra, e pretendeva di partecipare all’evento insieme ai ragazzi. È stato un professore a fermarlo, allontanandolo fisicamente dalla scuola prima che potesse avvicinarsi agli studenti.

Vive in un box occupato: “Sempre ubriaco, sempre violento”

L’uomo, un trentenne egiziano senza fissa dimora, è ben conosciuto dai residenti di via Verdi e delle zone limitrofe. Vive in un box occupato abusivamente e, secondo quanto raccontano gli abitanti, da mesi sta rendendo la vita difficile a chi abita nelle case popolari. Quasi tutti gli inquilini sono anziania, e hanno molta paura.. “Potrebbe anche essere una brava persona quando è sobrio, ma è sempre ubriaco” – spiegano – “e quando è ubriaco è violento”.

Nemmeno le famiglie più giovani se la cavano bene. Le segnalazioni parlano di urla notturne, minacce con bottiglie rotte, spaccio di droga e continui episodi di disturbo. “I nostri bambini non riescono nemmeno più ad andare a giocare nel cortile – raccontano – perché lui ha trasformato i box occupati in un punto di ritrovo per amici drogati e ubriachi come lui, e minaccia tutti con i cocci di bottiglia”.

Come si passa la notte in via verdi, a Bollate

“quasi tutte le notti è così, dicono i residenti di via Verdi”

Nonostante i numerosi interventi delle forze dell’ordine, l’uomo non è mai stato arrestato in modo definitivo, ne è stato trovato, dalle istituzioni, un modo per risolvere la situazione. In un’occasione è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Rho, ma non aveva con sé abbastanza droga per giustificare la custodia. In un altro episodio raccontano, ha addirittura morsicato uno dei militari intervenuti, costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere.

Gli abitanti delle case popolari vivono nella paura. “Abbiamo troppa paura delle sue reazioni – spiegano – e non ci sentiamo più al sicuro nemmeno in casa nostra”. ” Al supermercato ha aggredito anche il direttore. l’aveva sorpreso a rubare”. Sono moltissimi gli episodi che la gente racconta a proposito di questo personaggio. Troppi per essere raccontati tutti. Nel video, alcuni momenti delle notti in via Verdi.

Raccolta firme per via Verdi: “Il Comune deve intervenire”

Sabato 8 giugno al mattino, il gruppo di Forza Italia di Bollate con il consigliere comunale Francesco Variato ha organizzato un gazebo in via Verdi per raccogliere firme a sostegno di una petizione rivolta al Comune. L’obiettivo è ottenere un intervento urgente per garantire sicurezza e decoro nella zona. La raccolta firme proseguirà anche nei prossimi giorni. “È ora che l’amministrazione ascolti la voce dei cittadini affermano dal gazebo – via Verdi, e l’intera zona, non può più essere così abbandonata”.