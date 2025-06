Milano, Via Varesina. Si accorge della polizia e getta l’hashish dal finestrino: arrestato 24enne

Letture: 2.007

Un 24enne italiano è stato arrestato per il possesso di 80 grammi di hashish. Aveva appena effettuato due brevi soste sospette tra via Varesina e via Gavirate, a Milano, quando ha gettato dal finestrino due involucri con quasi 80 grammi di hashish. La scena, però, è stata osservata in diretta dagli agenti della Squadra Mobile, che lo stavano seguendo già da diversi minuti. Il ragazzo aveva già precedenti di polizia, ed è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Seguito dopo i movimenti sospetti con il cellulare

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di martedì 3 giugno, intorno alle 19. In via Prina, gli agenti della Squadra Mobile avevano notato il giovane alla guida di un’utilitaria. A insospettire i poliziotti è stato il continuo utilizzo del telefono durante la guida, come se stesse ricevendo o effettuando una serie di chiamate brevi, tipiche delle trattative per la cessione della droga.

I sospetti si sono rafforzati quando, nel giro di pochi minuti, l’automobilista ha effettuato due distinte soste: prima in via Varesina, poi in via Gavirate. In entrambe le occasioni, due ragazzi diversi sono saliti a bordo dell’auto per scendere subito dopo, azione compatibile con rapide cessioni di sostanza stupefacente.

Tenta di disfarsi dell’hashish ma viene bloccato

L’operazione è scattata quando, in via De Vincenti, la seconda persona appena scesa dalla vettura ha lasciato l’auto e il conducente, accorgendosi forse della presenza degli agenti, ha tentato un gesto disperato: ha lanciato dal finestrino due involucri, poi risultati contenere quasi 80 grammi di hashish.

Il tentativo di liberarsi della droga non è servito a evitare l’arresto. I poliziotti lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a un controllo. Oltre alla sostanza stupefacente, nascosti nella tendina parasole dell’auto sono stati trovati 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arrestato e accompagnato in Questura

Il 24enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in Questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.