Milano, furti tra turisti e tavolini della movida: quattro arresti in poche ore della Squadra Mobile

Letture: 1.892

Due interventi, un unico obiettivo: fermare i ladri che prendono di mira i turisti e i frequentatori dei locali del centro. Giovedì 5 giugno, nel giro di poche ore, la Squadra Mobile ha arrestato quattro persone: due donne bulgare accusate di aver derubato una turista srilankese in via Spadari e due uomini sudamericani colti sul fatto mentre rubavano uno zaino da un tavolo all’aperto in via Melzo, in zona Porta Venezia.

Portafogli rubato con destrezza a una turista in via Spadari

Il primo arresto è scattato nel pomeriggio, intorno alle 15, all’angolo tra via Spadari e via Hugo. In mezzo ai turisti che affollavano il centro di Milano, due donne bulgare di 32 anni hanno individuato la loro vittima: una turista srilankese di 62 anni.

Avvicinandosi con calma, una delle due ha usato una giacca chiara per coprire il braccio della donna, mentre l’altra, con movimenti rapidi, è riuscita ad aprire la cerniera della borsa a tracolla. In pochi secondi, il portafogli con 200 euro in contanti, una carta bancomat e i documenti era sparito.

Ma le due ladre non avevano fatto i conti con i poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo in zona Duomo. Sono state bloccate e arrestate in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Tentano il colpo ai tavolini di via Melzo: due arresti

Il secondo intervento è avvenuto nella serata, alle 23, in via Melzo, tra i tavolini esterni dei bar di Porta Venezia. I poliziotti, in servizio contro i reati predatori, hanno notato due uomini sudamericani aggirarsi con fare sospetto tra i clienti.

I due, un 38enne cubano e un 32enne peruviano, hanno preso di mira due donne sedute a un tavolo. Una di loro aveva posato lo zaino nero vicino alle gambe, accanto alla sedia. I ladri si sono divisi i compiti: mentre il cubano faceva da palo, indicando la situazione al complice, il peruviano si è sfilato la giacca e, con un gesto studiato, ha spostato lo zaino con il piede, coprendolo completamente con il capo di abbigliamento.

Poi l’ha afferrato e si è allontanato come nulla fosse. I movimenti, però, sono stati seguiti in diretta dagli agenti, che li hanno immediatamente bloccati e arrestati.

Servizi mirati contro i reati predatori in centro

Entrambe le operazioni si inseriscono nei controlli rafforzati della Squadra Mobile contro i furti con destrezza e i borseggi in centro e nelle aree della movida. Gli arrestati – due donne bulgare e due uomini sudamericani – sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.