Lonate Pozzolo. 29 mucche nel canale Villoresi: in salvo dopo una lunga corsa nell’acqua

Letture: 4.613

28 mucche, più un 1 toro, sono cadute da un camion, durante un incidente stradale, e sono finite nel canale Villoresi: maxi operazione di salvataggio tra Lonate Pozzolo, Castano Primo e Arconate. E’ successo ieri pomeriggio, 6 giugno. L’incidente è successo all’altezza di Lonate Pozzolo ma le mucche hanno nuotato fino a Castano Primo, dove sono state avvistate, per poi essere recuperate ad Arconate, all’altezza di via Roma.

Annunci

Li si erano appostati, in una posizione che facilitava il salvataggio, i vigili del fuoco. Intanto che gli animali nuotavano, hanno posizionato argani e altre attrezzature, e le mucche sono state salvate una ad una, mano mano che arrivavano, nuotando e seguendo la corrente.

Annunci

Avvistamenti a Castano Primo

Il comune di Castano Primo ha avvisato i cittadini di non chiamare il 112 se vedevano delle mucche nuotare nel Villoresi. Avvisati rapidamente dell’incidente che ha causato la nuotata fuori programma, i Vigili del Fuoco stavano già intervenendo, con l’ausilio di mezzi speciali per il recupero degli animali, ad Arconate.

Annunci

Le mucche nuotano fino ad Arconate

Il tempo che è stato necessario per il recupero ha permesso ad una troupe di Locale team di essere presente e di documentare il salvataggio. Lo si trova su https://fb.watch/A3EHHGzzZh/. Le 28 mucche, e il toro, sono stati recuperati e riconsegnati al padrone. Il 30esimo bovino, invece è stato recuperato lungo la strada provinciale 52 all’interno di una galleria. Stanno tutti bene.