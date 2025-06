Milano, incendio in viale Abruzzi: donna muore dopo essersi lanciata dal quinto piano

Letture: 49

Una donna è morta nella notte tra il 4 e il 5 giugno in seguito a un grave incendio scoppiato in un appartamento al quarto piano di un edificio di sette piani in viale Abruzzi, a Milano. La vittima, una 48enne originaria del Brasile, si è lanciata nel vuoto dal quinto piano nel tentativo di mettersi in salvo.

Al momento dell’impatto era ancora viva. È stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove è deceduta qualche ora dopo per le gravi ferite riportate.

Paura nella notte: evacuato il palazzo

L’allarme è scattato intorno alle 00.30. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme che avevano avvolto l’ appartamento al quarto piano. L’intero stabile è stato evacuato in via precauzionale mentre i soccorritori mettevano in sicurezza l’edificio e gestivano l’emergenza. Due persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state accompagnate in ospedale in codice verde.

Dodici appartamenti inagibili

Concluso l’intervento e verificata la stabilità dell’edificio, gli occupanti sono stati fatti rientrare nelle rispettive abitazioni. Rimangono invece inagibili l’appartamento colpito dall’incendio e quelli adiacenti: complessivamente dodici unità abitative, per le quali è stato emesso un provvedimento di diffida all’uso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Indagini in corso sulle cause

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Per questo è stato attivato il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) della Lombardia, che ha avviato gli accertamenti tecnici necessari a stabilire l’origine delle fiamme.I vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, rientrando in sede nelle prime ore di questa mattina.

