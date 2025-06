Inseguimento in Giambellino: 16enne si schianta contro pensilina ATM e fugge a piedi

Letture: 2.661

Inseguimento a tutta velocità per le volanti del commissariato Lorenteggio. Durante un servizio di controllo del territorio in via Giambellino, i poliziotti di una pattuglia hanno riconosciuto un 16enne mentre guidava, a forte velocità, un suv. Il ragazzo è fuggito all’alt, intimantogli con sirene e lampeggianti accesi.

Lo schianto in via Signeri e la fuga a piedi

Il 16enne, In mezzo al traffico, ha imboccato via Recoaro contromano, poi si è fermato. Appena raggiunto dai poliziotti è ripartito all’improvviso rischiando di investire un agente, che si è scansato. Il tentativo di seminare la polizia è durato ancora pochi minuti. Il suv, infatti si è infine schiantato contro una pensilina della fermata dell’ATM, in via Segneri. In seguito all’incidente una passante è rimasta ferita dai frammenti del plaxiglass schizzati via durante l’impatto. Fortunatamente non sono ferite gravi. Dopo l’incidente, il ragazzo è fuggito a piedi, insieme all’amico che era in auto con lui, abbandonando l’auto.

Lo stop in via Giambellino e la fuga tra le auto

Tutto è successo intorno alle 17.30 circa dello scorso 5 maggio, in via Giambellino, a Milano, e il protagonista della folle fuga è un 16enne italiano, di origini magrebine. Lo scorso 29 maggio il giudice del tribunale dei minorenni ha ufficializzato l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ha determinato per lui la misura cautelare della permanenza in casa. La polizia gliela ha notificata lo scorso 30 maggio. Una misura di tipo educativo, che normalmente è comminata da genitori normali dopo un pasticcio di queste dimensioni. Il suv, comunque, non era rubato.

L’auto non era rubata

La polizia ha poi verificato che l’auto non era stata rubata anche se non apparteneva al ragazzo. La questura non ha fornito informazioni sul proprietario e sul motivo per cui le chiavi erano in. Mano al ragazzo. Era del padre? di un amico? Non lo sappiamo ma in ogni caso non risultavano denunce di furto. L’unica contestazione, al momento, è quella per resistenza a pubblico ufficiale ottenuta con la fuga. Nonostante la dinamica pericolosa dell’inseguimento, non sono emersi ulteriori reati a carico del 16enne. Ci vorrà qualche tempo per altre imputazioni.

Identificato e sottoposto ai domiciliari

Le indagini della polizia hanno permesso di risalire all’identità del conducente soprattutto perché i poliziotti lo hanno riconosciuto. Ha diversi precedenti di polizia ed è decisamente noto al personale del commissariato Lorenteggio. Le immagini delle telecamere, i testimoni e altri riscontri investigativi hanno permesso di chiudere il cerchio sul minore.

