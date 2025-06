Corbetta, la fuga dalla rissa e poi l’incidente

Letture: 1.444

La notte scorsa, tra piazza Primo Maggio e via Trento, a Corbetta, in un susseguirsi di violenza e paura, dopo un’aggressione, si è verificato un grave incidente stradale. Un uomo di 50 anni è stato aggredito in piena notte in piazza. Lo hanno colpito più volte con cocci di bottiglia e, secondo quanto riferito, forse anche con un coltello.

Annunci

Fuga in auto dopo l’aggressione

L’uomo è riuscito a fuggire insieme a una donna di 37 anni, anche lei coinvolta nella vicenda. I due si sono rifugiati in auto: lui si è messo alla guida, lei sul sedile del passeggero. Sono partiti di corsa, nel tentativo di allontanarsi dai loro aggressori. Ma dopo poche centinaia di metri, in via Trento, è successo l’imprevedibile.

Annunci

Forse a causa delle ferite, dell’agitazione o del panico, l’uomo ha perso il controllo del veicolo e l’auto si è schiantata contro un muro. L’allarme al Nue 112 è scattato alle 2.46, pochi attimi dopo l’impatto.

Annunci

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, due ambulanze della Croce Azzurra di Abbiategrasso e della Croce Bianca di Magenta, e un’auto medica. Dopo l’incidente l’uomo era cosciente e in grado di parlare. Ha raccontato di essere stato aggredito. Aveva una ferita da arma bianca sulla schiena: un taglio ampio ma fortunatamente non profondo nè a prima vista, pericoloso. Aveva anche diverse escoriazioni e traumi, ma non era chiaro quali fossero causati dall’aggressione e quali dallo schianto in auto.

Le condizioni della donna erano più critiche: pressione molto bassa, al limite della perdita di coscienza,forse un braccio rotto e altri traumi compatibili con il forte impatto. I due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano, dove è presente un centro traumi collegato al pronto soccorso, per le cure e maggiori accertamenti.

Annunci

I carabinieri indagano sulla dinamica

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire la sequenza dei fatti e chiarire cosa sia accaduto prima dell’incidente: chi ha aggredito l’uomo, con quali armi, e cosa abbia scatenato l’aggressione. Al momento non si esclude nulla. Gli aggressori non sono ancora noti ma le indagini sono in corso.