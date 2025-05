San Siro, Milano. Morgan Bar chiuso per 15 giorni: droga e risse, scatta il decreto del Questore

Letture: 2.007

Il Morgan Bar di via Morgantini 29, nel quartiere San Siro di Milano, dovrà restare chiuso per due settimane. Il provvedimento è stato firmato dal Questore Bruno Megale in seguito ai ripetuti interventi della polizia per episodi legati allo spaccio di droga, alla presenza abituale di pregiudicati e a situazioni di ubriachezza molesta. Il locale, già oggetto in passato di analoghi provvedimenti, è stato ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. La sospensione è stata notificata lunedì pomeriggio dagli agenti del commissariato Bonola.

Tra novembre 2024 e maggio 2025, il Morgan Bar è finito più volte sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato Bonola hanno riscontrato la presenza costante di clienti con precedenti di polizia. Tra i reati contestati, figurano violazioni contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e legate al codice della strada. In più occasioni, la situazione all’interno e all’esterno del bar ha richiesto l’intervento delle pattuglie.

Rissa e resistenza: dicembre movimentato

Uno degli episodi più gravi è avvenuto lo scorso dicembre. I poliziotti del commissariato di via Falck sono intervenuti per la segnalazione di un uomo molesto che stava discutendo animatamente con alcuni clienti all’ingresso del bar. Alla vista degli agenti, l’uomo — ubriaco — ha dato in escandescenze, tentando di colpire i poliziotti con calci e prendendo a pedate anche l’auto di servizio. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza.

Spaccio davanti ai tavolini

Il 17 aprile scorso, durante un’attività antidroga nei pressi del bar, gli agenti hanno assistito a una scena sospetta: un uomo si è seduto ai tavolini esterni e, dopo aver osservato a lungo l’area, è stato raggiunto da un altro soggetto. I due hanno scambiato un involucro. Il successivo controllo ha confermato i sospetti: l’acquirente era in possesso di una dose di cocaina, mentre il venditore è stato arrestato per spaccio.

Locale già sanzionato in passato

Non è la prima volta che il Morgan Bar finisce nel mirino della Questura. In passato era già stato colpito da un provvedimento di sospensione per problematiche simili. La recidiva ha pesato nella decisione di emettere un nuovo decreto di chiusura. La misura, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, punta a prevenire situazioni di pericolo per la cittadinanza e tutelare l’ordine pubblico.

