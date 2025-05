Somma Lombardo. In Codice Rosso con l’elisoccorso, ma muore a 19 anni per un malore

Letture: 7.068

Tragedia a Somma Lombardo. Una ragazza di 19 anni, dopo essere stata colta da un malore durante i festeggiamenti per la fine dell’ anno scolastico scolastico, è stata trasportata in codice rosso e condizioni gravissime, all’ospedale di Legnano, dove è stato constato il decesso. La tragedia è avvenuta in via Croce della Pietra, dove con altri ragazzi stava cantando e festeggiando.

Un malore

La chiamata al numero di emergenza è arrivata subito, alle 12:02. L’automedica dell’AAT di Varese e i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate sono intervenuti sul posto, seguiti dall’arrivo dell’elisoccorso partito da Bergamo. Le condizioni della giovane sono apparse subito critiche. Le pratiche salvavita sono iniziate subito e proseguite successivamente durante il trasporto in elicottero verso l’ospedale di Legnano.

Nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane donna però non ce l’ha fatta. È deceduta in ospedale. Non conosciamo la sua storia e se ciò che è successo era già scritto nel suo destino oppure se è arrivato del tutto inaspettato. In ogni caso la tristezza di questa notizia non può non colpire l’anima nel profondo.

