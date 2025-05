Milano, Derganino. 2 operai cadono dal ponteggio nel cantiere della nuova scuola

Letture: 1.813

Cadono da un ponteggio nel cantiere della nuova scuola: due operai sono rimasti feriti , questa mattina poco dopo le 9 in via Catone, al numero civico 24, a Milano. Stavano lavorando alla costruzione del nuovo plesso scolastico della scuola media, quando, per cause ancora da accertare, sono precipitati dal ponteggio.

L’incidente durante i lavori

I due operai, entrambi italiani di 40 e 31 anni, sono rimasti feriti nella caduta e sono rimasti bloccati all’altezza del primo piano del cantiere. I lavori sono stati immediatamente interrotti per permettere il salvataggio.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di via Messina, arrivati sul posto con un’autoscala e con gli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), esperti proprio nel recupero in situazioni complesse e in quota. In pochi minuti, i pompieri sono riusciti a raggiungere e mettere in sicurezza i due uomini, e poi li hanno consegnati ai sanitari del 118 per il primo soccorso.

Il trasporto in ospedale

Uno dei due operai è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove è arrivato intorno alle 10:14 con un’ambulanza base. L’altro è stato invece affidato al personale dell’automedica e trasportato, sempre al Fatebenefratelli, ma in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Milano del comando di via Beccaria e i tecnici di ATS per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non sono emersi dettagli sulle responsabilità o sulle eventuali violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro, ma le indagini sono in corso.

