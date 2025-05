Esperienze uniche sul Lago Maggiore: vela, cucina, arte e natura fuori dai soliti percorsi

Letture: 1.620

Cambiare vita per far scoprire il Lago Maggiore, il cui vero nome è Lago Verbano, in modo autentico e lontano dal turismo di massa. È questa la scelta fatta quattro anni fa da Catalina Dusi e Paolo Paliaga, coppia di ex docenti e poliglotti, che da Laveno Mombello hanno dato vita a Experience Lago Maggiore. Una startup dedicata al turismo esperienziale che punta tutto sulla qualità delle relazioni umane e sull’originalità delle proposte.

Annunci

L’obiettivo è stato chiaro sin dal primo giorno: offrire ai viaggiatori un’immersione vera nel territorio del Verbano, coinvolgendo i sensi e le emozioni. E i numeri li premiano: ogni anno accolgono visitatori da tutta Europa, dagli Stati Uniti e persino da Corea e Australia.

Annunci

Dall’aperitivo al tramonto alla vela: emozioni da vivere in acqua

Tra le proposte più apprezzate, c’è l’aperitivo in barca a vela con musica dal vivo. Si parte da Laveno Mombello mentre il sole scende sul lago, navigando verso l’Isola Madre o l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Chi vuole può fare un tuffo, prima di gustare prodotti locali accompagnati dalla fisarmonica suonata da Paolo. Il tutto si conclude con il rientro illuminato dalle prime luci della sera. Su richiesta, si parte anche da Intra, Pallanza o Baveno.

Annunci

Non mancano le classiche crociere tra le isole Borromee, con possibilità di sosta nei borghi lacustri o di lezioni base di navigazione. Chi vuole imparare a veleggiare può scegliere corsi con istruttori UISP, adatti a ogni livello, anche in formula personalizzata.

Cittiglio: cucina, arte e natura sono esperienze che lasciano il segno

A Cittiglio, in una villa di inizio ‘900, si tengono le cooking class di Giulia e Aura: pasta fatta in casa, pesto, tiramisù e specialità sudamericane, il tutto da gustare in giardino con un calice di vino e, spesso, musica dal vivo. Un altro workshop è dedicato alla pizza: dall’impasto alla cottura nel forno da giardino.

Annunci

Per chi preferisce l’arte, ci sono laboratori di ceramica, acquerello, disegno, tango argentino e tintura con la tecnica giapponese Shibori, dove ognuno può personalizzare i propri tessuti con colori e tecniche antiche.

E per chi ha bisogno di staccare davvero, Catalina propone sedute di rilassamento nella natura. Seduti in mezzo al verde si imparano esercizi di sofrologia, una disciplina che aiuta a combattere ansia e stress con respirazione, visualizzazione e movimenti dolci. Un’esperienza indicata anche per i bambini.

Annunci

Tour in e-bike, degustazioni e team building: il Lago Maggiore che non ti aspetti

Da Luino partono i tour in e-bike tra i sentieri nascosti delle Prealpi. Accompagnati da guide locali, i gruppi scoprono angoli poco noti: laghetti, villaggi e boschi lontani dai classici itinerari. L’enogastronomia è un altro punto forte: un sommelier guida degustazioni di vini di piccoli produttori, abbinati a specialità come grissini artigianali e cioccolato.

Infine, una delle novità più apprezzate: le attività per aziende. Il team building in barca a vela si sta rivelando un successo. Dieci imbarcazioni da 8 a 11 metri, per gruppi fino a 45 persone, diventano aula di formazione sul lago. Ma anche le cooking class e i laboratori artistici sono sempre più richiesti come attività di gruppo. A completare l’offerta, addii al nubilato, compleanni e anniversari celebrati sull’acqua con musica, giochi e aperitivi a tema.

Le esperienze sono attive ogni giorno fino a ottobre. Tutto avviene in sicurezza, con skipper certificati FIV, UISP e Libertas. Su richiesta, si possono aggiungere pernottamenti in hotel selezionati, shooting fotografici e video professionali. Non è male per iniziare l’estate nella regione dei laghi, tra Piemonte e Lombardia e di cui il lago maggiore, il Verbano, è parte integrante e che può essere considerata fra le più belle d’Europa.